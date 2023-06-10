Врач назвал опасные последствия недосыпания

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Человек — единственное живое существо, которое способно жертвовать сном ради каких-то своих целей. Но ограничивать сон, особенно длительно — это как брать кредит в банке: всё равно придется возвращать, притом с процентами. Об этом рассказал российский врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.

По словам специалиста, недосыпание даёт самые неприятные проявления с первого дня: человек плохо себя чувствует, может испытывать головную боль и слабость. Значительно падает интеллектуальная работоспособность, появляется раздражительность, снижается настроение, пишет lenta.ru.

Длительное недосыпание ухудшает иммунитет, что приводит к увеличению частоты инфекционных заболеваний и даже повышает риск онкологической патологии. У человека нарушаются обменные процессы, что ведёт к ожирению и сахарному диабету. Повышается частота сердечно-сосудистых и неврологических осложнений. Таким образом, недосып не только снижает производительность труда, но и существенно ухудшает здоровье, — сообщил врач.

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