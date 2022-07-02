Врач назвал опасное последствие отказа от солнцезащитных очков

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Отказ от использования солнцезащитных очков может привести к повреждению самой тонкой и уязвимой части глаза (макулярная зона), которая отвечает за центральное зрение человека. Об этом рассказал российский врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

Если при повышенной инсоляции (количество солнечных лучей) вы будете без защиты, то возможно повреждение глаз. Но это не сиюсекундная травма, она будет иметь накопительный эффект и в конце концов пострадает макулярная зона, которая отвечает за предметное зрение, и также могут развиться всякие патологические процессы в этой зоне. Самым ярким проявлением воздействия солнечного света являются дни солнечного затмения. Люди смотрят на это явление через закопчённое стекло или другие средства кустарного производства и потом очень часто обращаются в клиники с теми или иными повреждениями глаз, — рассказал врач, пишет ura.news.

При этом, как объяснил офтальмолог, для разных сфер жизни желательно использовать определённые виды солнцезащитных очков, то есть то, что подходит для повседневной носки, не годится на пляже.

Лучше использовать солнцезащитные очки по назначению. Есть специальные для пляжа, есть для повседневной носки в городе или при вождении автомобиля, есть оттеночные очки, которые можно носить круглый год. Те, что мы используем на море, идут с максимальным количеством затемнения. Для управления автомобилем — 50%. Оттеночные имеют затемнение приблизительно 25%-30%, то есть, они не спасают от яркого солнца, — заявил офтальмолог.

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