Врач назвал новый орган, который поражает «омикрон»-штамм

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Российский врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что с распространением «омикрон»-штамма у пациентов участились случаи ушной инфекции.

Эксперт отметил, что ранее у больных «омикроном» присутствовали головные боли, возникала заложенность носа, после чего воспаление переходило в носоглотку. Теперь же всё чаще на третий-четвёртый день болезни появляется заложенность ушей, пишет gazeta.ru.

– Переболев «омикроном», можно получить хронический евстахиит или синусит, или тонзиллофарингит, ларингит, ничего в этом хорошего нет. Или постназальный отёк, когда слизь течёт по задней стенке глотки, или постоянно заложено ухо. И это всё ещё и рецидивирует, то есть, время от времени начинает снова проявлять себя, — рассказал Зайцев.

Он добавил, что у переболевших могут появиться гул и давление в ушах. В таких случаях следует немедленно обратиться к специалисту.

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