Врач назвал незаметное смертельное осложнение после COVID-19

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Одним из неочевидных последствий перенесённого COVID-19 может стать резкое изменение артериального давления. В некоторых случаях это грозит трагическими последствиями, причём более скоротечными, нежели в случае с привычной гипертонией.

Как рассказал российский кардиолог, доктор медицинских наук Заурбек Шугушев, коронавирусная инфекция в числе прочего поражает нервную систему, что может привести к так называемой дезадаптации артериального давления. В результате болезни оно иногда меняет свой “полюс”: если раньше было стабильно высокое, то после COVID-19 становится крайне низким, или наоборот.

В менее радикальных случаях может, к примеру, вырасти с привычных 140 единиц до 160-180. В итоге человек становится гипертоником со всеми вытекающими последствиями, пишет rg.ru.

Высокое артериальное давление потихоньку приводит к дисфункции сосудистой стенки – эндотелия. Раньше это занимало годы, а при постковиде может занимать недели. Возрастает риск инфаркта или инсульта, – отметил Шугушев.

По словам кардиолога, избежать таких последствий помогает вакцинация от коронавируса, так как после прививки люди легче переносят COVID-19, даже если заразились им.

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