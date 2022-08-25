Врач назвал напиток, который лучше всего пить в жару

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Неожиданный помощник в жаркую погоду – гибискусовый чай в холодном виде. По словам российского врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, он и вкусен, и полезен.

Как отметил врач, чай каркаде – прекрасный тонизирующий напиток, который не содержит кофеин.

– Чай каркаде улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Гибискус снижает артериальное давление, поэтому его можно назвать одним из самых полезных напитков для гипертоников. Также напиток стабилизирует обменные процессы, ускоряет выведение излишков жидкости из организма, избавляя тем самым от отёков. Каркаде улучшает работу печени. Чай влияет на выработку желчи – она становится менее густой, что также уменьшает риск развития желчнокаменной болезни, – пояснил специалист.

По словам экспертов, хранить чай каркаде необходимо в тёмном месте, а употреблять по одной-две чашки в день, пишет vesti.ru.

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