Врач назвал наиболее подверженную вирусу оспы обезьян категорию людей

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В зоне риска заболевания оспой обезьян находятся молодые люди в возрасте примерно до 40 лет.

Об этом сообщил кандидат медицинских наук, семейный врач из РФ Сергей Чудаков. По его словам, для людей, которые были вакцинированы во времена СССР, опасности вирус не представляет. При этом молодые люди, не прошедшие вакцинацию, могут быть восприимчивы к вирусу, на что указывает ситуация в Европе.

– Заболели в основном в Европе мужчины… Оспа обезьян не обладает высокой контагиозностью — нужно быть в очень близком контакте, чтобы заразиться. Именно поэтому она, скорее всего, не будет причиной какой-либо эпидемии или тем более пандемии, — подчеркнул Чудаков.

По мнению специалиста, пишет iz.ru, текущая ситуация не требует введения обязательной вакцинации, так как пока в мире наблюдается вспышка, а не эпидемия.

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