Врач назвал лучшие способы защититься от комаров

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Российский врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал чаще мыться и использовать природную муравьиную кислоту.

Эксперт объяснил эффективность регулярного приёма душа тем, что комары реагируют на мочевину — азотистые соединения, которые выделяются вместе с потом. Он отметил, что вспотевшего человека комары будут кусать охотнее, чем того, кто не вспотел.

Тем, кто собирается в лес, для отпугивания комаров можно использовать муравьиную кислоту — это вещество обладает весьма неприятным для комаров запахом. Для этого нужно найти муравейник и проделать нехитрые манипуляции, пишет ferra.ru.

Берёшь тряпку и кладёшь на него. Одной и другой стороной. Потом муравьёв стряхиваешь, и этим можно натереться. И ни один комар не подлетит, потому что муравьиная кислота для них — очень неприятный запах, — посоветовал врач.

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