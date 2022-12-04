Врач назвал лучшие ягоды для поддержания иммунитета зимой

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Избежать нехватки витаминов в организме зимой — гиповитаминоза — поможет употребление клюквы, смородины, брусники и облепихи. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

– Одним из лучших источников витаминов являются ягоды: чёрная и красная смородина, клюква, брусника, облепиха. Лучше, конечно, их замораживать и сохранять на зиму, чтобы была возможность принимать природные витамины круглый год, — сказал эксперт.

По словам врача, пишет iz.ru, чёрная смородина является наиболее ценным источником витамина С. В ней содержится более 450 мг витамина на 100 г ягод, а в красной — 300 мг на 100 г.

– Принципиален также чёрный цвет ягоды. Все ягоды и овощи, обладающие синим и чёрным цветом, являются источником антиоксидантов, так называемых проантоцианидинов. Эти вещества содержатся также в чернике и голубике, — отметил специалист.

Облепиха же богата витамином Е и бета-кератином, малина и ежевика содержат противовоспалительные вещества — силицилаты, которые помогают организму снижать выраженность простудных заболеваний, подчеркнул Чудинов. Он обратил внимание, что антиоксидантными и противовоспалительными свойствами будут обладать и напитки, заваренные на основе листьев ягод.

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