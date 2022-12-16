Врач назвал главный продукт для крепкого здоровья

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Зимой потребность в витаминах увеличивается, поэтому необходимо делать упор на продукты, которые особенно богаты полезными веществами. В рационе обязательно должна присутствовать квашеная капуста, если нет противопоказаний, считает врач-токсиколог Михаил Кутушов.

– Мы традиционно воспринимаем квашеную капусту как соленье, а на самом деле она гораздо ближе к квасу, кефиру и йогуртам. Она тоже продукт брожения, – отметил врач.

По словам специалиста, пишет rg.ru, квашеная капуста обладает сильным антиоксидантным действием, что препятствует перерождению здоровых клеток в злокачественные, помогает в борьбе с канцерогенами. В 150-граммовой порции капусты содержится дневная норма витаминов К и С, фолиевая кислота.

Также в списке важных продуктов на столе зимой, по мнению врача, находятся чеснок, лук, морковь, брокколи, цветная капуста. Напомнил специалист и про доказавшую свою эффективность куркуму.

– Продукт способствует блокировке воспалительного цитокина TNF-a1, росту полезных штаммов бактерий, подавляет аутоиммунные заболевания, уменьшает хроническое воспаление, – объяснил эксперт.

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