Врач назвал главные опасности постковидного синдрома

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Главврач московской больницы «Коммунарка», анестезиолог-реаниматолог Денис Проценко заявил, что в настоящее время для медицинского сообщества большой интерес представляет постковид, поэтому «сказать, что мы пережили ковид и забыли про него, было бы несправедливо».

Проценко отметил, что проявления постковида крайне разнообразны, а сам синдром встречается нередко, пишет gazeta.ru.

От кожных высыпаний до редких случаев, когда так и не восстановилось у людей обоняние или сохранились симптомы дебюта ковида — быстрая утомляемость, снижение памяти. Очень большой удар ковид нанёс по сердечно-сосудистой системе переболевших, — рассказал врач.

Проценко добавил, что тем, кто перенёс COVID-19, следует более внимательно отнестись к давлению и к биохимическим анализам, связанным с рисками развития сахарного диабета.

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