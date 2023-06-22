Врач назвал главные опасности постковидного синдрома

Врач назвал главные опасности постковидного синдрома

Главврач московской больницы «Коммунарка», анестезиолог-реаниматолог Денис Проценко заявил, что в настоящее время для медицинского сообщества большой интерес представляет постковид, поэтому «сказать, что мы пережили ковид и забыли про него, было бы несправедливо».

Проценко отметил, что проявления постковида крайне разнообразны, а сам синдром встречается нередко, пишет gazeta.ru.

От кожных высыпаний до редких случаев, когда так и не восстановилось у людей обоняние или сохранились симптомы дебюта ковида — быстрая утомляемость, снижение памяти. Очень большой удар ковид нанёс по сердечно-сосудистой системе переболевших, — рассказал врач.

Проценко добавил, что тем, кто перенёс COVID-19, следует более внимательно отнестись к давлению и к биохимическим анализам, связанным с рисками развития сахарного диабета.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md