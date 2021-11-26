Врач назвал главную опасность коронавируса при варикозе

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Российский хирург-флеболог Армен Авакян рассказал, что COVID-19 особенно опасен для людей, страдающих варикозным расширением вен, так как он может спровоцировать у них развитие тромбоза.

Как считает эксперт, коронавирус может привести к тромбозу с высокой вероятностью. Вены, поражённые варикозной болезнью, гораздо больше подвержены риску образования тромбов, чем здоровые сосуды, пишет gazeta.ru. У переболевшего этой инфекцией высокий риск развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов.

– Такие симптомы мы встречаем регулярно. Отмечу, что человек с варикозным расширением вен может прожить хоть сто лет, и никакие тромбофлебиты и тромбозы у него не появляются, — указал Авакян.

При этом он добавил, что варикозная вена — это мина замедленного действия, в любой момент она может затромбироваться, а это — привести к отрыву тромба.

У людей из разных групп здоровья часто после ковида наблюдается сгущение крови. Врачи почти всегда назначают больным, перенёсшим болезнь, препараты, разжижающие её. Пациентам с варикозом принимать эти лекарства особенно важно.

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