Врач назвал главную опасность долгой работы за компьютером

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Длительное нахождение за компьютером в сидячем положении грозит развитием тромбозов и, как следствие, летальным исходом. Повышенный риск этой опасной патологии существует как у тех, кто долгое время играет за компьютером, так и у тех, кто за ним работает, рассказал доктор медицинских наук из РФ Дмитрий Березовский.

Тромбоз — многофакторный патологический процесс, отметил Березовский. У человека, который находится в сидячем положении долгое время, происходит сдавливание сосудов, остановка, замедление тока крови, что располагает к тромбозу. В связи с этим также есть такое понятие, как «тромбоз путешественника» — когда человек длительное время, например, 7–8 часов, находится в сидячем положении в самолете.

Происходит тромбоз нижних конечностей. Тромб отрывается, попадает по большому кругу кровообращения в полость сердца, а оттуда в сосуды малого кровообращения, и человек погибает, — предупредил врач.

Во-вторых, по его словам, большое значение имеет наследственная предрасположенность к повышенному тромбообразованию. Наиболее популярные гены свёртывающей системы крови — FII и FV. Наличие этой мутации усиливает образование тромбоза, когда есть один из внешних предрасполагающих факторов. Например, длительное сидение, пишет iz.ru.

Людям, занятым сидячей работой, врач посоветовал употреблять фолиевую кислоту, которая содержится в любых растениях зелёного цвета (лук, петрушка, укроп).

Меньше сидите, меньше пейте кофе: не более двух-трёх чашек в день. Никто не отменял производственную гимнастику на пять минут после часа работы. Старайтесь больше ходить, именно ходить, не стоять, — подытожил специалист.

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