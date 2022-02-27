Врач назвал фактор, обостряющий последствия коронавируса

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Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что холодный климат в России может стать одной из причин усиления последствий COVID-19.

По его словам, минусовые значения на столбиках термометров могут пагубно сказаться на здоровье и адаптации после перенесенного вируса, передает gazeta.ru.

– Хронические заболевания после коронавируса однозначно могут быть, однозначно есть, и однозначно будут. Если говорить о россиянах, то история осложняется тем, что у нас плохой климат по сравнению с южными странами, континентами, и для нас холодовые нагрузки — это целое испытание в течение всего холодного сезона, — предупредил Зайцев.

Отоларинголог Иван Лесков допустил, что в крупных мегаполисах негативно влияет на последствия коронавирусной инфекции экологическая обстановка.

– Один из компонентов выхлопных газов, это монооксид азота. Очень нестойкое соединение. Оно существует после образования в воздухе до минуты, потом присоединяется второй атом кислорода и становится более-менее на что-то похожим, — отметил медик.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о медленном росте доли «стелс-омикрона».

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