Врач назвал единственный способ отличить COVID-19 от других болезней

Врач назвал единственный способ отличить COVID-19 от других болезней

Коронавирус умело “маскируется” под другие болезни, поэтому люди часто путают его симптомы с ОРВИ, гриппом и другими вирусными инфекциями. Об этом рассказал главврач сети российских клиник Борис Чурадзе.

Наиболее частые проявления COVID-19 – это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны, – пояснил медик.

По словам Чурадзе, выявить коронавирус можно только при помощи ПЦР-диагностики или экспресс-теста. Своевременное обращение к врачу в этом случае способно облегчить течение заболевания и предотвратить опасные последствия, пишет rg.ru.

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