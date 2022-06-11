Врач назвал домашние напитки, лучше всего утоляющие жажду

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Любой домашний лимонад может не только утолить жажду, но и оказывает положительный эффект на организм. Прохладительные напитки могут расширять сосуды, снижать уровень тревожности или наоборот, тонизировать, рассказал российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его мнению, чтобы прохладительный напиток принёс пользу и утолил жажду, стоит отказаться от добавления в него сахара, лучше использовать подсластители. Вариаций домашнего лимонада могут быть десятки, особенно полезно добавлять в него имбирь, пишет gazeta.ru.

Корень имбиря оказывает тонизирующее действие, хорошо добавить к нему любые цитрусовые. В них много кверцетина, который обладает противовоспалительными и омолаживающими свойствами, — отметил врач.

В жару не стоит пить слишком холодные кисломолочные напитки, они «выстуживают» организм и способствуют развитию простудных заболеваний. Диетолог также призвал отказаться от сладкой газировки и кваса из магазина.

Покупной квас, он слишком сладкий, а натуральный квас содержит лактобактерии, которые положительно влияют на микробиоту организма, улучшают настроение. Лучше делать квас самому, но следить за тем, чтобы в нём было как можно меньше добавленного сахара, — резюмировал Гинзбург.

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