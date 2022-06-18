Врач назвал диагнозы, за которыми может прятаться оспа обезьян

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По внешним признакам оспу обезьян можно спутать с ветряной оспой, герпесом, сифилисом и кожным вирусным заболеванием — контагиозным моллюском. Об этом рассказал российский врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Здесь главное — точно и своевременно поставить диагноз, потому что оспу обезьян можно спутать с ветряной оспой, а это совершенно другой вирус, с сифилисом, герпетической инфекцией и контагиозным моллюском. Сыпь может быть распространённой в большей или меньшей степени, также воспаляются и болят лимфоузлы — особенно на шее, и, как правило, поднимается температура, — объяснил врач.

По его словам, пишет ura.news, если заболевание будет протекать в слабо выраженной форме, носитель может оказаться скрытым распространителем оспы обезьян.

Кожные и даже общие проявления оспы могут быть слабо выраженными, и в этом случае инфицированный может продолжать распространять оспу. Поэтому обязательный и тщательный осмотр пациента врачом — это залог не только своевременного выявления заболевания, но и успешного предотвращения его дальнейшего распространения, — добавил Токарев.

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