Врач назвал болезни, с которыми нельзя садиться за руль автомобиля

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Вождение автомобиля – ответственное занятие. Садиться за руль нужно с полной уверенностью в своих силах. Врач-терапевт Рустем Османов назвал болезни, при которых категорически запрещено водить машину, пишет агентство «Прайм».

Среди недугов в списке значится депрессия. Кроме того, полным запретом на вождение авто является наличие эпилепсии, шизофрении и галлюцинаций.

Также не стоит садиться за руль и тем, кто принимает психотропные и седативные препараты, транквилизаторы, антидепрессанты. Доктор напомнил, что их употреблением приводит к сонливости, заторможенности, расстройству координации и снижению концентрации внимания.

Машину нельзя водить и людям, страдающим серьёзными проблемами со зрением. Это касается слепоты обоих глаз и ахроматопсии, когда у человека отсутствует цветовосприятие. При этом, если у водителя просто снижено зрение или не видит один глаз, управление автомобилем разрешено, добавил врач.

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