Врач напомнил: еду с новогоднего стола нельзя долго хранить

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К еде с новогоднего стола необходимо относиться осторожно, так как многие из блюд могут быстро испортиться. Так, популярные салаты с майонезом или сметаной стоить выбросить уже через 12 часов, рассказала врач-эпидемиолог из РФ Наталья Жвавая.

Ввиду специфики своего состава и заправки майонезом или сметаной, салаты являются наиболее эпидемически опасными с точки зрения возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекций. Незаправленные салаты и винегреты рекомендуется хранить в условиях холодильника не более 12 часов, а заправлять майонезом или сметаной их стоит перед употреблением, — сообщила врач, пишет ura.news.

Она также предупредила, что эта информация особенно касается популярных сельди под шубой и салата оливье. Помимо других, врач отметила и салаты с крабовыми палочками или курицей с ананасами.

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