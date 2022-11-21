Врач-ЛОР рассказала, как быстро вылечить больное горло

Врач-ЛОР рассказала, как быстро вылечить больное горло

Для быстрого лечения больного горла существует множество средств и способов. О наиболее простом из них рассказала в беседе с «Мослентой» врач-оториноларинголог Светлана Комарова. 

– Основа лечения больного горла – это полоскание антисептиками, так как все бактерии находятся на поверхности слизистой. Такая процедура помогает смыть со слизистой бактерии и устранить причину заболевания, – пояснила специалист.

Медик посоветовала также использовать системные противовирусные препараты, антисептические спреи и таблетки для купирования неприятных ощущений в горле.

По словам оториноларинголога, если инфекционное заболевание с осиплостью голоса и болью при глотании продолжает развиваться, необходимо подключить к лечению антибактериальные таблетки для рассасывания.

Известно, что, вопреки распространённому мнению, воспаление в горле возникает из-за распространения бактерий и вирусов, а не из-за холода. Однако холодные продукты и вода могут спровоцировать дальнейшее развитие болезней. Они охлаждают плёнку слизистой, которая защищает горло, из-за чего вирусы начинают размножаться быстрее.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md