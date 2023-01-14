Врач: Коронавирус штамма “кракен” вызывает обычное ОРВИ

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Большинству пациентов, заболевших коронавирусом в результате инфицирования субвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, или “кракен”, не грозит тяжёлое течение заболевания.

Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, пишет vesti.ru, вызванное “кракеном” заболевание протекает, как правило, в форме обычного ОРВИ – такие сведения приходят из-за рубежа, где новый субвариант “омикрона” распространился уже достаточно широко.

У людей из уязвимых категорий населения болезнь может протекать и не так легко, – предупредил специалист.

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