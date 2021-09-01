Врач: какие обследования стоит пройти после перенесённого COVID-19

Врач: какие обследования стоит пройти после перенесённого COVID-19

Российский врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков считает, что наиболее пристальное внимание стоит уделить поражённым при инфекции органам. Однако не нужно забывать и об общих анализах.

Для человека, перенёсшего ковид, контрольный анализ его состояния — это общий анализ крови, его делать обязательно. Ещё надо проверить свёртывание крови, достаточно сделать короткую коагулограмму [анализ на свёртываемость крови], чтобы туда входил показатель МНО [международного нормализованного отношения], —отметил Звонков.

Врачи рекомендуют пройти вакцинацию через 6 месяцев после заболевания, сообщается в официальном Telegram-канале вакцины “Спутник V”.

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