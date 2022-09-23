Врач-эндокринолог назвала три важных продукта осени

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Капуста, грибы и тыква – важные продукты для здоровья человека в осеннюю пору. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

По её словам, капуста является источником ценных пищевых волокон и вещества сульфорафан, защищающего нас от рака и неопластических процессов в организме. Врач, впрочем, рекомендовала не жарить капусту – в других видах употреблять её полезнее, особенно квашеную капусту.

Тыква тоже богата необходимыми организму микроэлементами и пищевыми волокнами, но злоупотреблять ей тоже не следует, отметила Павлова. И добавила, что грибы являются источником важных микроэлементов, в частности, витаминов группы В.

Эксперт при этом подчеркнула, что важен также внешний вид продуктов, поскольку организм в ответ на эстетическую составляющую блюда тоже вырабатывает полезные вещества, пишет rg.ru.

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