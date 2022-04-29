Врач: Яичница на завтрак приводит к быстрому старению

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Российский эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова предупредила о побочном эффекте от регулярного употребления яичницы.

Как пишет врач в своём Telegram-канале, в принципе яйца являются ценным источником белка, который легко усваивается. Причём в желтке белка гораздо больше, чем собственно в белке.

– Поэтому исключать его из пищи нерационально. Разве что, чтобы снизить калорийность. Хотя лучше сэкономить на чём-нибудь другом, – считает эндокринолог.

Однако есть нюанс – способ приготовления яиц. Самые полезные – это сваренные всмятку, мешочек или яйцо-пашот. Подойдёт и омлет, если готовить в духовке или на сковороде под плотно закрытой крышкой (на маленьком огне). Главное, не допускать поджаристой корочки, пишет rg.ru.

– Яичница в любом виде менее полезна, так как она уже содержит повышенное количество конечных продуктов гликирования (КПГ – одни из главных факторов старения), – предупредила врач.

Для сравнения: если жареное яйцо содержит 2749 единиц КПГ, то яйцо-пашот – всего 90 единиц. Как уточнила эксперт, в сутки организм человека может переработать порядка 15 тысяч единиц КПГ.

– Львиная доля этих единиц у нас возникает в организме самостоятельно, в процессе жизнедеятельности. Поэтому лучше не добавлять их едой намеренно, – посоветовала врач.

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