Врач: Говорить о завершении пандемии коронавируса – неверно

Несмотря на последние данные о существенном снижении числа заболевших коронавирусом, говорить о завершении пандемии неверно – снижение коллективного иммунитета неизбежно, что повлечёт за собой новый подъем заболеваемости, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО “Инвитро-Сибирь” Андрей Поздняков.
– Цифры говорят нам о том, что заболеваемость и число госпитализаций падает. Но считать, что пандемия идет на спад или закончилась – нельзя: сейчас закончилась острая фаза пандемии. Вирус остался в популяции во всех странах. Заболеваемость невысока из-за того, что значительная, подавляющая часть населения приобрела иммунную защиту. Через некоторое время уровень защиты снизится, заболеваемость снова начнет расти, – сказал Поздняков.
Он добавил, что “другое дело, что у большей части людей это будут нетяжелые случаи”.
– Это возможно, если ничего не случится с вирусом, то есть превалирующим останется штамм “омикрон” с его вариантами, – уточнил врач.
Кроме того, по его мнению, “скопления людей потенциально могут привести к локальной вспышке”.
– Из-за сложностей своевременного получения медицинской помощи, часть, пусть и меньшая, могут заболеть достаточно тяжело. Плюс – естественное отсутствие противоэпидемиологических мероприятий приведет к тому, что подъем заболеваемости будет и у статичной части населения разных стран. Насколько тяжело они будут болеть, будет зависеть от уровня иммунной защиты населения, – объяснил инфекционист.
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