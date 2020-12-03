Врач: Есть люди с тяжёлыми формами COVID-19, которые лечатся дома из-за переполненных больниц

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Система здравоохранения Молдовы находится на грани, а в больницах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, больше нет свободных коек. Это подтвердил глава отделения анестезии и интенсивной терапии Больницы скорой помощи Адриан Белый.

Медицинская система перегружена. Я получаю звонки от незнакомых людей, которые просят помочь им с местом в больнице. В любом случае, мы констатируем наплыв пациентов в больницах, в том числе в Больнице скорой помощи, – заявил Белый.

Как передаёт ipn.md, врач подтверждает, что есть серьёзные случаи больных COVID-19, которые лечатся дома из-за отсутствия мест в больницах.

Естественно, есть люди, у которых развиваются серьёзные формы инфекции и они продолжают находиться дома по разным причинам. Либо это позднее обращение, либо, возможно, даже из-за отсутствия мест. Да, есть люди с серьёзными формами, ожидающие в домашних условиях госпитализации, – добавил специалист.

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