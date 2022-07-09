Врач: Для Молдовы следующая волна пандемии не будет столь стремительной

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Следующая волна пандемии, о которой пишут в мире, не будет для Молдовы столь стремительной, ожидается более мягкое развитие за счет вакцинации и естественного иммунитета.

– У нас значительная часть привитого населения, у некоторых людей даже есть естественный иммунитет, приобретенный в результате болезни, но все же мутации вируса непредсказуемы, – уточнила директор Муниципальной детской клинической инфекционной больницы, инфекционист высшей категории Людмила Бырка.

Сейчас в больнице находятся 65 пациентов, матерей и детей, с коронавирусом. Часть этих пациентов являются беженцами из Украины, передает ipn.md.

– У нас два отделения, которые сейчас заполнены, и мы, вероятно, скоро откроем третье отделение, но еще ждем, чтобы узнать, какими будут госпитализации, потому что нет смысла открывать отделение и держать его пустым. Есть и другие патологии, при которых тоже необходима госпитализация, – отметила Людмила Бырка.

В начале пандемии больница не сталкивалась с тем стрессом, который был в других больницах, ведь инфекционные заболевания – это профиль больницы.

– Мы очень быстро приспособились. Больница построена таким образом, что каждая палата может быть абсолютно изолирована, может иметь отдельный вход, особенно на первом этаже. В принципе, мы готовы и оснащены. Сейчас у нас очень много оборудования, мы его получили во время пандемии, – сообщила директор.

Муниципальная детская клиническая инфекционная больница в конце июня была оснащена аппаратом искусственной вентиляции легких, санитарным автомобилем, комплектами постельного белья и защитными костюмами. Пожертвование было сделано примарией Кишинева по случаю 50-летия деятельности.

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