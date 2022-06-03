Врач-диетолог рассказала, как правильно делать перекусы

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Если между основными приёмами пищи проходит много времени и человек испытывает сильный голод, то необходимо сделать небольшой перекус.

Об этом рассказала врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Круглова Наталья.

Традиционно завтрак, обед и ужин — они для всех, а вот нужны ли перекусы и как часто их проводить — на этот параметр нужно ориентироваться индивидуально. Если человек чувствует, что между завтраком и обедом у него большой перерыв и к обеду он приходит с сильным чувством голода, тогда есть смысл сделать небольшой перекус между завтраком и обедом. Если перерыв больше четырёх часов, то голод уже может быть слишком выраженным. Сильный голод нужно стараться не допускать, поскольку он провоцирует в дальнейшем переедания, человеку сложнее остановиться, почувствовать насыщение после такого сильного голода. То же самое между обедом и ужином, — рассказала Круглова.

При этом диетолог отметила, что важно не путать перекус с кусочничеством, пишет ura.news.

Перекус важно не путать с кусочничеством, постоянно что-то есть, не прислушиваясь к своим чувствам, к своему ощущению голода. Перекусы целесообразны именно в той ситуации, когда между основными приёмами пищи проходит много времени, — подытожила врач.

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