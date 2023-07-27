Врач-диетолог перечислила ошибки, которые совершают любители кофе

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По мнению врача Елены Соломатиной, нельзя пить кофе натощак и на фоне недосыпа. Это приводит к проблемам с ЖКТ и выработке гормона стресса.

– Нельзя пить кофе натощак. Это действительно провоцирует проблемы с желудком, так как кофе повышает кислотность, — объяснила врач.

Также после кофе нужно не забывать пить воду, пишет russian.rt.com.

– Кофеин действует как диуретик. Поэтому не забываем после него пить воду, иначе можно получить обратный эффект, — заключила врач.

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