Врач-диетолог перечислила ошибки, которые совершают любители кофе

По мнению врача Елены Соломатиной, нельзя пить кофе натощак и на фоне недосыпа. Это приводит к проблемам с ЖКТ и выработке гормона стресса.
– Нельзя пить кофе натощак. Это действительно провоцирует проблемы с желудком, так как кофе повышает кислотность, — объяснила врач.
Также после кофе нужно не забывать пить воду, пишет russian.rt.com.
– Кофеин действует как диуретик. Поэтому не забываем после него пить воду, иначе можно получить обратный эффект, — заключила врач.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Sorry, comments are closed for this post.