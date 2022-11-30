Врач-диетолог назвала самый полезный ужин

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Правильное сочетание белка и термически обработанные овощи — идеальный ужин для человека. Об этом заявила эндокринолог, диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов Елена Евдокимова.

– Идеальный ужин – это термически обработанные овощи плюс кусочек мяса, рыбы или птицы, приготовленный на пару или в тушёном виде. Овощи нужно обрабатывать термически, чтобы организм в ночное время не тратил слишком много энергии на переваривание, – сообщила врач.

Евдокимова отметила, что в качестве альтернативы на ужин можно съесть омлет с тушёными овощами. Она предостерегла от употребления свежих салатов по вечерам, так как из-за этого во время сна возрастает нагрузка на желудочно-кишечный тракт, пишет iz.ru.

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