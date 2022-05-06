Врач-диетолог назвал симптомы дефицита йода в организме

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Дефицит йода в организме человека может привести к развитию заболеваний щитовидной железы и даже к проблемам, связанным с онкологией. Об этом рассказал российский врач-диетолог Михаил Гинзбург.

– Щитовидка увеличивается, воспаляется, вызывая аутоиммунный тиреоидит. Возникает это по той причине, что собственные антитела железы начинают атаковать её клетки, — сказал врач.

Он также отметил, что йод — это минерал, а дефицит минерала приводит к заболеваниям этой железы и гипотиреозу, пишет iz.ru. При дефиците йода появляется сухость кожи, проблемы со стулом, упадок сил, набор веса, когнитивное снижение. У женщин начинается выпадение волос и нарушается менструальный цикл.

Эксперт рекомендовал обращаться к врачу при первых проявлениях нежелательных симптомов.

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