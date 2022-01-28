Врач: Дети с низким иммунитетом и с хроническими заболеваниями подвержены риску развития тяжёлых форм COVID-19

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Об этом заявила координатор Национальной программы иммунизации, врач-педиатр Нинель Ревенко, отметив, что в связи с этим детей рекомендуется вакцинировать.

В реанимационном отделении Института матери и ребенка находятся несколько детей с инфекцией COVID-19. У этих пациентов есть хронические заболевания. Нинель Ревенко говорит, что серьезные формы болезни могут развиться и у новорожденных. При заражении необходимо тщательно следить за их состоянием, а при необходимости – госпитализировать, передаёт ipn.md.

Родителям рекомендуется вызвать скорую помощь, если у ребенка затруднённое дыхание, сонливость, пассивность, если он жалуется на боль в груди или испытывает сильную боль в животе.

Врач уточнила, что против COVID-19 могут быть иммунизированы дети с 12 лет, но обсуждается возможность вакцинации и детей с 5 лет.

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