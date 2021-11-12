Врач-дерматолог рассказала о новом осложнении после COVID-19

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Главный дерматовенеролог Новосибирской области Виктория Онипченко рассказала о дерматологических осложнениях у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

– Их очень много. Это и отёк Квинке, и крапивница, и токсикодермия. Наблюдаются и специфические поражения кончиков пальцев ног и рук с геморрагическими проявлениями. Покраснение бывает с фиолетовым оттенком, по типу обморожения. – рассказала эксперт.

По словам дерматолога, пишет rg.ru, причиной такой реакции является совместное воздействие вируса и токсинов на сосудистую сетку.

Врач советует пациентам с дерматологическими проблемами вакцинироваться, ведь коронавирус провоцирует аутоиммунные кожные заболевания либо утяжеляет их течение.

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