Врач дала советы тем, кому тревога мешает спать

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Стрессовые ситуации нередко приводят к нарушению сна. Как с этим бороться, рассказала российский врач-психиатр, психотерапевт, невролог Ольга Котова.

Тревога на фоне неопределённости, вызванной обострением геополитической ситуации, может вызвать бессонницу, предупредила врач. Она посоветовала соблюдать гигиену сна, чтобы бороться с этим нарушением, пишет radiosputnik.ria.ru.

– В этой ситуации самое главное – соблюдать гигиену сна. Самый главный принцип – примерно в одно и то же время ложиться и вставать. Даже если вы долго не могли заснуть, нужно вставать, как обычно, можно по будильнику. Очень важно не спать днём, не добирать ночной сон. Постель мы не должны использовать ни для чего, кроме сна. Новости, телефон, просмотр телевизора – всё это делать в постели нежелательно. Ещё важный момент: за два-три часа до сна выключать телефоны и не употреблять никакого кофеина, – отметила Котова.

Если вы начали придерживаться всех этих рекомендаций, но они вам не помогли в течение месяца, значит, нужно обратиться к специалисту, продолжила она.

– Если проблемы со сном продлятся больше месяца, это уже будет острая фаза нарушения сна, тогда нужно будет обратиться к врачу, чтобы вам выписали специальные препараты. Острая фаза опасна тем, что может перейти в хроническое нарушение сна, с этим справляться уже сложнее, – объяснила невролог.

Хронические нарушения сна могут приводить к развитию сердечно-сосудистых и других заболеваний, добавила врач.

– Это риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск сахарного диабета, это нарушение ритма сердца и много разных проблем. Ожирение тоже связано с бессонницей, – рассказала специалист.

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