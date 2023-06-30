Врач дала советы по питанию летом

Летом стоит исключить из рациона тяжёлую пищу, а также сладкое, солёное, копчёное и острое. Об этом рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.
– Ешьте летом больше огурцов, редиса, помидоров, зелени и других овощей, которые растут на грядке. Среди фруктов и ягод в жару отлично подойдут клубника и цитрусовые. Также рекомендовано пить больше воды и добавить в рацион крупы, — рассказала эксперт.
По словам врача, пишет iz.ru, отличное блюдо для жаркого лета — окрошка.
– Свежие овощи в составе помогут восполнить количество витаминов в организме, а также обезопасят от обезвоживания, — сообщила она.
При этом диетолог уточнила, что стоит исключить из рациона сладкое, особенно мороженое, а также солёное и копчёности, так как они задерживают воду в организме.
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