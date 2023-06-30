Врач дала советы по питанию летом

– Свежие овощи в составе помогут восполнить количество витаминов в организме, а также обезопасят от обезвоживания, — сообщила она.

Врач посоветовала потреблять больше жидкости. По её мнению, стоит обратить внимание на свежие соки или смузи из овощей, фруктов и зелени. Однако последние лучше делать на воде. Полезны будут и холодные морсы, и компоты из натуральных фруктов и ягод.

При этом диетолог уточнила, что стоит исключить из рациона сладкое, особенно мороженое, а также солёное и копчёности, так как они задерживают воду в организме.

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