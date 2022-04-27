Врач дал советы, как защитить детей от гепатита

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Как защитить детей от гепатита и сделать так, чтобы они не подхватили инфекцию, рассказал врач и фармаколог Александр Эдигер. Он отметил, что родителям надо заниматься профилактикой попадания вируса в организм. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок мыл руки после улицы, а также получал чистые пищу и питье.

— Во-вторых, надо минимизировать всячески уколы, порезы. Немедленно обрабатывать ранки. А медицинские процедуры должны проводиться в условиях абсолютной противовирусной асептики: всё одноразовое, чтобы предотвратить возможность заноса инфекции, — отметил он.

Особенно бдительным следует быть в парикмахерских. При этом врач добавил, что в общественном туалете шансов заразиться немного, если тщательно мыть руки после посещения, передает vm.ru.

Напомним, что европейское бюро ВОЗ сообщило о 169 случаях тяжелого гепатита неизвестной этиологии (не выявлены известные вирусы гепатита) у детей в возрасте от месяца до 16 лет в 12 странах.

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