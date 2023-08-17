Врач дал советы для тренировок в жаркую погоду

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В жару при возможности следует перенести тренировки на утро или вечер, когда солнце находится не в активной фазе, посоветовал спортивный врач Илья Мелехин.

Он уточнил, что самым опасным для физической активности считается период с 11:00 до 15:00. Кроме того, он порекомендовал соблюдать питьевой режим — пить воду или спортивный напиток нужно по периодичности, а не когда появляется жажда, пишет news.ru.

Если вы любитель и можете потренироваться рано утром или вечером, лучше тренироваться в это время. <…> Пьем не по жажде, а по периодичности. Например, пробежал два круга — сделал один глоток. <…> Точного расчёта, сколько нужно пить человеку во время тренировки, нет. Но когда у человека появляется жажда, значит, организм уже кричит, что ему нужно пить, — пояснил врач.

По словам специалиста, не стоит тренироваться на голодный желудок. Он пояснил, что такие занятия не принесут пользы здоровью. Мелехин посоветовал ставить интенсивные тренировки через 1,5 часа после еды, а перед сборами на утреннюю пробежку съедать углеводный продукт, например булочку.

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