Врач: COVID-19 живёт в мозге человека до года

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Вирус COVID-19 иногда может жить в организме человека до 230 дней, в частности, в кишечнике и головном мозге, что является причиной развития у переболевшего лонг-ковида (постковидного синдрома). Об этом рассказал доктор медицинских наук Сергей Токарев.

– Есть данные, согласно которым РНК-вирусы (COVID-19) обнаруживаются достаточно продолжительное время — 230 дней в 79 локациях. Особенно это касается пациентов с латентным или выраженным иммунодефицитом. Не факт, что вирусы могут давать или провоцировать некие острые симптомы, но способны продолжать поддерживать постковидный синдром или лонгковид, поскольку он во многом обусловлен длительным воздействием вируса. В исследованиях показано, что коронавирусы особенно предпочитают жить в кишечнике и поддерживать там иммуно-воспалительные процессы, чуть в меньшей степени это относится к центральной нервной системе, — объяснил Токарев.

Доктор наук добавил, что длительное нахождение COVID-19 в органах центральной нервной системы может стать причиной развития нарушения памяти у переболевшего, пишет ura.news.

– В итоге со стороны центральной нервной системы происходит нарушение памяти, концентрации внимания, возникают когнитивные дефекты и нейростения. Поэтому медикам нужно искать пути скорейшего искоренения вируса из организма человека — тогда восстановление пострадавших функций будет более эффективным, — подчеркнул специалист.

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