Врач: Чай с десертом – причина хронических заболеваний

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Любимый перекус многих – чай “с печенькой”, конфетами, булочками и пирожными. Но, как оказалось, такая пища чревата неожиданными последствиями. Об этом рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

Дело в том, что сладкое любим не только мы, но и микроорганизмы, живущие в нашем организме. Потребляя много сладкого, мы щедро подкармливаем и бактерии в кишечнике. Со временем это приводит к развитию хронических инфекционных заболеваний. От этого снижается иммунитет, вследствие чего развиваются и другие болезни, передаёт rg.ru.

– Например, из-за размножения микрофлоры на фоне приёма сладкого у человека может развиться хронический тонзиллит или синдром избыточного бактериального роста, которым сейчас много людей болеет, – рассказал гастроэнтеролог.

Он напомнил также о традиционной опасности чрезмерного употребления сладкого. Это повышение уровня инсулина в организме, что ведет к ожирению и развитию грозного заболевания – сахарного диабета второго типа. Любовь к сладостям влияет и на мозг, который также привыкает к повышенным дозам сахара и при его недостатке требует ещё. Возникает замкнутый круг: чем больше вы потребляете сладкого, тем больше его хочется.

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