Врач британского агентства по здравоохранению назвала первый симптом оспы обезьян

Врач британского агентства по здравоохранению назвала первый симптом оспы обезьян

Необычные высыпания или повреждения на коже – первое, на что нужно обращать внимание в условиях роста заражений оспой обезьян. О ранних симптомах заболевания рассказала главный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс. Материал об этом опубликован на сайте агентства Великобритании.

Отметим, что болезнь уже выявлена в Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде и ряде других стран. Обезьянья оспа России пока не угрожает, однако специалисты готовы к встрече с недугом. Ранее сообщалось, что в НЦ ВБ “Вектор” Роспотребнадзора создали тест-систему для выявления оспы обезьян и других ортопоксвирусных инфекций, передает rg.ru.

Эксперт уточнила, что вирус распространяется при тесном контакте, поэтому следует обращать внимание на любые изменения на коже. Часто сыпь начинается на лице, а уже потом постепенно распространяется по всему телу. Состояние может сопровождаться повышением температуры, болью в голове и спине, ознобом, увеличением лимфатических узлов. При первых симптомах необходимо обратиться к специалистам, подчеркнула Хопкинс.

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