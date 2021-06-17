Врач: Беременным и кормящим можно прививаться от COVID-19

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Беременным и кормящим женщинам можно делать прививку от коронавируса.

Как заявил акушер-гинеколог Максим Калараш на сегодняшнем мероприятии, организованном Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, нет данных о том, что введение вакцины COVID-19 беременным женщинам может повлиять на развитие плода. Поэтому они могут быть привиты от коронавируса, передаёт moldpres.md.

Врач уточнил, что при грудном вскармливании антитела, полученные при вакцинации, также переходят к плоду, и рекомендовал проводить иммунизацию, начиная со второго триместра.

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