Вплоть до закрытия: премьер предупредил заведения HoReCa о санкциях за нарушение противоэпидемических мер

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С понедельника, 15 июня, возобновляется деятельность предприятий сектора HoReCa, однако они должны строго соблюдать меры борьбы с коронавирусом. В противном случае экономические агенты будут наказаны вплоть до закрытия заведений. Об этом на заседании правительства заявил Ион Кику.

– Администраторы, экономические агенты ответственны за организацию своей деятельности таким образом, чтобы снизить риск заболеваемости. В случае если инструкции не будут соблюдаться, заведение будет оштрафовано и закрыто, – сказал он.

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