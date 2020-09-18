Вплоть до пожизненного грозит жителю столицы, до смерти избившему пенсионерку

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37-летнего кишинёвца задержали по обвинению в убийстве.

7 сентября в полицию обратился мужчина и сообщил о том, что в квартире на столичной улице Костюжень обнаружил труп женщины. На теле 79-летней жертвы эксперты нашли следы насильственной смерти.

Как выяснилось, пенсионерка знала подозреваемого. В тот день подвыпивший мужчина пришёл к ней в гости. В ходе возникшего конфликта агрессор несколько раз ударил женщину по голове, бросил в квартире и ушёл. В результате полученных травм она скончалась.

Зедержанный сознался в содеянном. Ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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