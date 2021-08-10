Вплоть до пожизненного грозит мужчине за убийство приятеля (ВИДЕО)

0

Накануне в ИП сектора Центр поступило сообщение о том, что в одной из столичных квартир обнаружен труп мужчины.

На теле 46-летнего погибшего имелись признаки насильственной смерти. Как удалось установить, подозреваемый в преступлении снимал комнату в квартире погибшего. Полицейские установили местонахождение предполагаемого преступника и задержали его.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что выпивал вместе с погибшим. В ходе застолья мужчины поссорились, в результате чего квартирант избил хозяина жилья. Утром, обнаружив, что приятель не дышит, подозреваемый покинул место преступления.

В отношении 40-летнего задержанного возбуждено уголовное дело. За убийство мужчине грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.