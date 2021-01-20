“Вписалась в обозначенные нами сроки, молодец!”: Додон прокомментировал решение Санду выдвинуть кандидата в премьеры (ВИДЕО)

“Вписалась в обозначенные нами сроки, молодец!”: Додон прокомментировал решение Санду выдвинуть кандидата в премьеры (ВИДЕО)

“В сроки, которые мы обозначили, она вписывается. Молодец!”. Так Игорь Додон прокомментировал сегодняшнее заявление Майи Санду о том, что она выдвинет кандидата в премьеры на следующей неделе. 

– Мы ей сказали – до 1 февраля, она сроки выдерживает, хотя надо было раньше. Но лучше поздно, чем никогда. Значит, не пойдёт на нарушение Конституции. Пускай выдвинет кандидата, тот пусть приходит в парламент для того, чтобы получить вотум доверия, а парламент решит, – сказал он в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”. 

Напомним, в понедельник социалисты потребовали от Майи Санду выдвинуть кандидата на должность премьер-министра до 1 февраля – до начала весенней сессии парламента.

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