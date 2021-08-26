Впервые в истории страны: молдавский футбольный клуб сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов

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Футбольный клуб “Шериф” впервые в своей истории пробился в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА, уверенно одолев в раунде плей-офф по сумме двух встреч загребское “Динамо”. Ответный матч на стадионе “Максимир” в Хорватии 25 августа завершился нулевой ничьей.

По ходу встречи “Динамо” имело преимущество во владении мячом и больше атаковало. Тираспольчане противопоставили этому слаженную игру в обороне. Во втором тайме хорваты трижды опасно пробивали по воротам “Шерифа”, и здесь на высоте оказался вратарь “жёлто-чёрных” Георгиос Атанасиадис, передаёт novostipmr.com.

На 77-ой минуте мяч побывал в сетке ворот тираспольского клуба, однако гол был отменен из-за офсайда. В самом конце встречи форвард “жёлто-чёрных” Адама Траоре убежал практически один на один с Домиником Ливаковичем, но пробить хорватского вратаря не сумел. В итоге на табло так и остались гореть нули.

Эта гостевая ничья, с учетом домашней победы над “Динамо” (Загреб) со счетом 3:0, позволила “Шерифу” квалифицироваться в групповой этап ЛЧ. Своих соперников по групповой стадии он узнает сегодня вечером в результате жеребьевки, которая пройдет в Стамбуле.

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