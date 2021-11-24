Вперёд, зиме навстречу…

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О частичном покрытии из госбюджета выросших тарифов

Повышение цены на природный газ для Республики Молдова до $450 влечёт за собой рост по цепочке тарифов и на все коммунальные услуги. Запросили повышения цен уже «Молдовагаз» – на газ, «Термоэлектрика» – на отопление и электроэнергию, «Энергоком» – на электроэнергию.

Пособие на дрова и уголь

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило уже новый тариф для предприятия по поставке газа, повысив его с 4,64 до 11,1 лея. Поставщик тепла запросил повышения стоимости 1 гигакалории с 1122 до 1772 леев, то есть на 650 леев больше. Подорожали каменный уголь, дрова, которыми отапливают печи в частных домохозяйствах сельские жители. Многие люди в панике, боятся, что при своём бедственном положении не смогут рассчитаться за услуги и останутся без тепла в холодный период года.

На заседании парламента 18 ноября голосами более восьми десятков депутатов, присутствовавших в зале, были одобрены сразу в двух чтениях дополнения в два действующих закона, которые предусматривают социальные пособия и компенсации в холодный период времени как для малоимущих слоёв населения, так и для всех потребителей природного газа и тепловой энергии.

Поправки в ст. 151 Закона №133 от 2008 года «О социальной помощи» предусматривают увеличение коэффициента для расчёта порога правомочности (от 2,2 до 2,6), используемого при установлении права на социальное пособие в холодный период года, которое в этом сезоне будет увеличено с 500 до 700 леев.

«В период с 1 ноября 2021 г. по 31 марта 2022 г. социальное пособие на холодный период года устанавливается и предоставляется обратившимся за ним семьям, чей совокупный среднемесячный доход выше минимального гарантированного ежемесячного дохода согласно законодательству и ниже уровня минимального гарантированного ежемесячного дохода, увеличенного в 2,6 раза», – говорится в новом положении документа.

По словам госсекретаря Министерства труда и социальной защиты Василе Кушкэ, в связи с повышением коэффициента, проходной порог вырастет на 478,40 лея (с 2631,20 лея до 3109,60 лея на каждого взрослого человека), а это значит, что больше людей смогут получить социальное пособие в холодный период года. Повышение порога правомочности позволит претендовать на пособия ещё 86 тыс. малоимущих семей в период с ноября 2021-го по март 2022 года.

– Закон разработан для повышения защиты социально незащищённых категорий граждан в холодный период года в связи с ростом тарифов на газ, отопление, удорожание угля и дров, – сказал. В. Кушкэ. – Для покрытия расходов по выплате этих пособий необходимо будет выделить из госбюджета средства в размере около 60,8 млн леев, запланированные на текущий год, и около 243,1 млн леев – на 2022 год. Общая сумма выплат на социальные пособия за пять месяцев холодного периода года составит 303,9 млн леев.

К сожалению, до некоторых ответственных лиц с правом принятия решения информация о том, что телевизор и холодильник не относятся к предметам роскоши, не дошла. Зачастую решения о предоставлении социального пособия принимаются произвольно. Поэтому важно, чтобы министерство в территориях проинструктировало лиц с правом принятия решений.

Холодильник и телевизор – не роскошь

Вице-председатель парламента Влад Батрынча высказался по поводу процедуры предоставления социального пособия. Он отметил: одно дело, что депутаты говорят в парламенте, а другое – как это интерпретируют на местах.

– Министерство труда должно приложить усилия, чтобы повысить ответственность служб социальной защиты в территориях, – порекомендовал В. Батрынча. – Потому что зачастую деятельность этих служб отличается в разных районах. Нужно её дебюрократизировать, и эта процедура должна проходить уважительно по отношению к людям, не унижая их на этапе составления социального паспорта гражданина. К сожалению, до некоторых ответственных лиц с правом принятия решений информация о том, что телевизор и холодильник не относятся к предметам роскоши, не дошла. Зачастую решения о предоставлении социального пособия принимаются произвольно. Поэтому важно, чтобы министерство в территориях проинструктировало лиц с правом принятия решений.

Василе Кушкэ заверил депутатов, что наличие телевизора, холодильника или другой бытовой техники у малоимущих семей не будет препятствием для предоставления помощи в холодный период года.

– Существуют некоторые индикаторы непрямого определения благосостояния гражданина, – сказал госсекретарь Минтруда. – Порой возникают проблемы при определении благосостояния семьи по той причине, что люди не декларируют все свои доходы, а возможность проверить их не всегда имеется, поэтому применяется данный индикатор непрямой проверки. Этот механизм введён ещё с 2008 года, а индикаторы каждый раз пересматриваются, улучшаются.

Компенсации за газ и отопление

Предоставление компенсаций предусматривается для граждан, которые обогреваются газовыми котлами и посредством централизованного отопления.

По словам председателя постоянной парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Дана Перчуна, на начальном этапе компенсации будут предоставляться всем потребителям независимо от их социального статуса, так как сейчас нет времени определять, кто в состоянии, а кто не может оплачивать полностью счета за газ или тепло. Существующие информационные и компьютерные системы не позволяют быстро провести эту идентификацию.

– Предусматривается компенсация за природный газ для 746 тысяч семей. За 50 м³ государство компенсирует 4,3 лея из нового тарифа в 11,1 лея, то есть потребители будут платить 6,8 лея. За следующие 100 м³ тариф будет компенсироваться на 3,2 лея, люди заплатят по 7,9 лея за м³. Максимальная компенсация за газ не превысит 540 леев. Этот вид выплаты получат более 70% от общего числа потребителей природного газа, – разъяснил Д. Перчун.

Компенсация разницы после повышения тарифов на потребление природного газа предоставляется в холодный период года (с ноября 2021-го по март 2022 г.) с перечислением финансовых средств на расчётный счёт поставщиков природного газа.

В счетах-фактурах, выставленных на имя бытовых потребителей, отдельно указывается общая сумма за оказанные услуги, размер разницы после повышения тарифов на потребление природного газа, выделенной из государственного бюджета, и сумма, подлежащая оплате каждым из бытовых потребителей после пересчёта.

Также власти решили компенсировать и повышение тарифа на теплоэнергию потребителям, которые обогреваются посредством центрального отопления. Большая часть – это жители Кишинёва. Так как, по словам главы профильной парламентской комиссии, 70% потребителей потребляют меньше 1 гигакалории тепла, то было решено частично возмещать стоимость 1-й единицы тепла. Максимальная компенсация на первую гигакалорию составит 450 леев. Общая сумма компенсаций, которая будет выделена из бюджета страны, составит 1,1 млрд леев: 210 млн – в 2021-м и 900 млн – в 2022 году.

Ежемесячно компенсация разницы после повышения тарифов на потребление тепловой энергии для каждого бытового потребителя составляет 67% от разницы после повышения тарифов на потребление тепловой энергии на объём потребляемой энергии до 1 гкал включительно.

Процедура расчёта, предоставления финансовых средств такая же, как и при обогреве природным газом. То есть собственники жилья не будут получать деньги за эту услугу на руки, финансовые средства в размере предоставляемых компенсаций государство будет перечислять поставщикам услуг.

Вопросы в тему

Если доход не превысил порог

Каков должен быть доход семьи, чтобы она могла претендовать на социальное пособие в холодный период года? А. Попеску, Кишинёв

– Специалисты Министерства труда и социальной защиты описали, какого размера должны быть доходы у лиц на право получения социального пособия в холодный период года. Так, семьи с двумя взрослыми и одним ребёнком могут претендовать на этот вид выплаты (после повышения порога правомочности на 1172 лея), если их общий доход составит 7619 леев (до сих пор было 6446 леев). А если в семье двое взрослых и двое детей, то при росте порога правомочности на 1531 лей их общий доход не должен превышать 9951 лея (ранее было 8420 леев).

Куда людям, до сих пор не получавшим социальное пособие в холодный период года, следует за ним обращаться? О. Круду, Бельцы

– Лица, которые считают, что имеют право на социальную помощь в холодный период времени, должны обратиться к коммунитарному социальному работнику в территориях или в примэрию сельских населённых пунктов. В муниципии Кишинёв – в отделения социальной помощи по месту жительства. Каждый претендент на социальную помощь должен будет заполнить типовое заявление, а в зависимости от обстоятельств нужно будет представить и информацию о доходах. В случае если все документы в порядке, не требуется их обновления, то решение о предоставлении помощи принимается в течение нескольких дней.

Сколько всего потребителей получат социальное пособие в холодный период года, а сколько – компенсации за обогрев природным газом и посредством центрального отопления? Н. Лупашку, Единцы

– Социальное пособие в холодный период года после повышения порога правомочности будут получать около 300 тысяч семей (в прошлом году в системе числилось более 214 тысяч семей). А компенсацию за обогрев природным газом и центральным отоплением – до 700 тысяч человек.

Любовь Чегаровская