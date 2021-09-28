Вперёд, к нищете…

0

О том, что лучшей жизни при пасовцах нам не видать

Вот уже два месяца вся власть в стране находится в руках партии «Действие и солидарность» (PAS) и Майи Санду, но ситуация становится всё хуже. Во всём по-прежнему виноваты Додон и Путин. Спешим заверить граждан, что так будет все четыре года…

Уже настали «хорошие времена» или будет хуже?

За последние два месяца граждане сполна почувствовали, что такое «хорошие времена». Это:

Продвижение родственников во власть и даже кузин президента, что является открытой формой коррупции.

Отмена конкурсов на занятие государственных должностей.

Угрозы в адрес прокуроров и судей, открытое подчинение всей судебно-правовой системы, в том числе КС, ВСМ.

Повальный рост цен: хлеб подорожал на 5,5%, молочные продукты – на 8%, подсолнечное масло – на 30%, гречка стоит 42 лея. Бензин стал дороже на 30% (с 16 до 21 лея!), электричество – на 16 %, стройматериалы – на 300%. А пенсию индексируют на 3,8%…

Депутат от PAS О. Канацуй пойман с контрабандой. Ранее кандидат в депутаты Н. Албот оказалась в центре скандала из-за провоза марихуаны через аэропорт. Продвижение в МВД людей, на которых заведены уголовные дела.

Обязательная вакцинация и ПЦР-тесты за счёт граждан.

Массовые увольнения чиновников по партийным критериям. Отставка руководителей независимых агентств.

Принятие законов, приведших к росту цен на бензин и солярку, – на радость бензиновым магнатам.

Запреты на проведение служб в церквях, целование икон и мощей, причастие.

Урезание бюджетов и новая оптимизация региональных школ.

Нападки и угрозы в адрес местных властей, в том числе мэра Кишинёва.

Открытые требования президента, чтобы генеральный прокурор арестовал лидеров оппозиции.

Постоянные коррупционные скандалы: заниженная в два раза стоимость дома министра А. Спыну, дом за €11 000 спикера И. Гросу, незадекларированный дом премьера Н. Гаврилицы, тайные встречи президента М. Санду с олигархом Алексом Соросом и т. д.

На этом фоне полного беспредела молчат послы, ПАСЕ, ЕС, Венецианская комиссия, НПО и «независимые (от народа) СМИ». Более того, Байден хвалит Молдову, а президент Германии приедет 29–30 сентября «в знак поддержки курса реформ, проводимых президентом Санду и премьер-министром Гаврилицей».

Господа, вы понимаете, что творите? Вы не помогаете PAS и Майе Санду. Вы хороните Молдову и её граждан, а также веру в европейские ценности… Хотя верно сказано: чему быть, того не миновать.

Безусловно, граждане голосовали за PAS, поверив в быструю и счастливую евроинтеграцию. Но наши власти уже 20 лет стремятся в Евросоюз. Проводят сотни реформ, рекомендаций, директив. А жизнь становится всё хуже. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что будет ещё хуже.

Власть великих мыслителей

Ладно если бы лидеры PAS молча творили весь этот беспредел. Деньги, как говорил один классик из Майами, любят тишину. Так нет же! Каждый божий день эти господа выдают всё новые и новые перлы, от которых волосы дыбом встают даже у виды видавших старожилов. Позволю себе процитировать некоторые высказывания этих, безусловно, «великих людей»:

Алла Немеренко, министр здравоохранения:

«Вирус COVID-19 очень агрессивен по ночам».

«Маска не очень помогает от вируса, но носить её надо».

«Нам надо поддержать эту волну ковида, ведь потом она спадёт…»

Наталья Гаврилица, премьер-министр:

«Ковид-19 очень опасен в закрытых помещениях, а вот на улице (смотри парад по случаю 30-летия независимости, Summer Fest) – не очень.

«Когда растёт экономика, растут и цены». (Мы думали, что рост экономики – это рост зарплат, а не цен. Но мы, видимо, ошибались. – Прим. БЦ)

Марчел Спэтарь, министр труда и социальной защиты:

«Когда у страны экономический рост, она берёт внешние кредиты». (Мы думали, наоборот: когда есть рост, страна даёт кредиты. Ну да ладно. – Прим. БЦ)

Майя Санду, президент:

«Президент не отвечает за переговоры с Россией по цене на газ. Он отвечает за внешнюю политику…» (А это что? – Прим. БЦ)

«Мы ничего не можем сделать с ценами. Они растут во всём мире». (Так во всём мире растут и зарплаты! Но, признаюсь, это другое. – Прим. БЦ)

«Я не назначала свою кузину пресс-секретарём правительства. Здесь нет конфликта интересов. Её назначила Наталья Гаврилица. (Которую назначила я, и которая является моей кумой. – Прим. БЦ)

Игорь Гросу, спикер парламента:

«80 % заразившихся ковидом – невакцинированные граждане! Они виноваты в распространении COVID-19». (А как же остальные 20% заболевших, можно узнать? – Прим. БЦ)

Скатились в маразм…

На днях власти представили новые ограничения в связи с пандемией COVID-19. На этот раз решили ополчиться против церкви. Рекомендации вызывают как минимум недоумение. Верующим запрещается целовать предметы поклонения в храме, а священник будет обязан совершать благословение на расстоянии не менее одного метра. Эти правила вводятся властями в качестве антипандемических мер. Кроме того, потребление продуктов питания, включая их подношение, не будет разрешено внутри места отправления культа!

Запрещены объятия, и ограниченному количеству людей будет разрешено находиться в церкви, чтобы обеспечить норму не менее 4 м² на каждого человека. Также должно быть обеспечено безопасное расстояние не менее одного метра между лицами, участвующими в религиозной деятельности. Только не говорите нам про нападки на церковь, сатанизм и так далее! Это просто борьба с пандемией. Суть её в следующем: проводить парады и самерфесты с тысячами участников можно. Сидеть в парламенте или в троллейбусе ноздря к ноздре тоже можно. А вот приходить в церковь и поклоняться иконам нельзя. Видимо, вирус там особенно коварен….

Две новости: хорошая и плохая

У нас для вас две новости: одна плохая и одна хорошая. Начнём с плохой. У правительства нет 56 млн леев для компенсации потерь фермерам. Нет денег на ПЦР-тесты. Учителя обязаны будут два раза в месяц сдавать эти тесты за свой счёт. Про то, что отменили повышение зарплат медикам на 40%, вы и сами знаете, как и то, что не планируют повысить зарплаты всем бюджетникам.

Но есть и хорошая новость! Оказывается, правительство нашло $1 млн на закупку вооружения у США для «модернизации молдавской армии». Всего мы собираемся приобрести вооружений на $5 млн! Об этом объявило посольство США 27 сентября. Сей радостный факт произошёл аккурат после визита М. Санду в США и через несколько недель после встречи Санду с Козаком. Чего не сделаешь ради обеспечения мира и объединения страны…

Кстати, ранее США помогли Украине и Грузии в модернизации армии. Продали оружие, прислали военных консультантов, провели реформы. А потом в Грузии (2008) и на Украине (2014) вспыхнули войны… Остаётся надеяться, что Майя Григорьевна назначит на должность начальника Генштаба одну из своих многочисленных кузин, которая и возглавит наши победоносные войска в борьбе с внешним агрессором.

Даёшь евростандарты!

Безусловно, граждане голосовали за PAS, поверив в быструю и счастливую евроинтеграцию. Но наши власти уже 20 лет стремятся в Евросоюз. Проводят сотни реформ, рекомендаций, директив, а жизнь становится всё хуже. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять: дальше будет ещё хуже.

Избиратели свято верят, что нищета и коррупция в Молдове – не из-за европейской интеграции, а из-за недостаточности реформ, отсутствия воли проводить их с большей решимостью! Но давайте проанализируем, что ещё должна сделать власть, чтобы мы зажили как в Евросоюзе и соответствовали всем евростандартам. Просто посмотрите на политику стран ЕС, Украины и Грузии…

Может, Молдове следует расколоть Митрополию, как на Украине? Разрешить однополые браки и усыновление ЛГБТ-семьями детей, как требует Евросоюз от Румынии? Принять афганских беженцев, как делают Германия, Франция и частично Украина? Участвовать в бомбардировке Афганистана и Ирака, как делали большинство стран ЕС? Принять закон о продаже земли иностранцам и продать к чертям собачьим Молдтелеком, ЖДМ, Криковские подвалы и всё, что ещё осталось в этой стране, как сделали Румыния, Болгария, Украина? Отказаться от российского газа и покупать «свободный газ» у Европы (по двойной цене), как делает Украина? Посадить всех «коррупционеров», которые не успели вступить в PAS? (Кстати, так сделала Румыния, где посадили многих лидеров СДПР по наводке США. Теперь на фоне коррупции PNL-USR тоскуют по бывшим коррупционерам из Социал-демократической партии.) Легализовать проституцию, марихуану, как это сделали Голландия, Дания, Италия, Австрия и т. д.? Внедрить обязательную вакцинацию и QR-коды, как сделали Канада, Австралия, Италия? Запретить российские СМИ, русский язык (как Украина), право на голосование для не граждан (как в Прибалтике)? Проводить и дальше реформу юстиции и экономики? Но мы это делаем по сей день. Так и попали в списки Международного экономического форума как страна с самой коррумпированной юстицией в мире! Ну и, конечно, как страна с подавленной экономикой, где отсутствует свободный рынок, по данным американского фонда «Наследие».

А вы как думаете? На что пойдут господа из PAS во имя евроинтеграции? Хотя какая разница?! Неважно, что они будут делать в этом направлении, результат будет тот же – нищета и коррупция. Как и должно быть в колонии…

Богдан Цырдя,

политолог

P.S. Не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал – https://t.me/tirdea.