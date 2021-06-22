Возвращение последнего гайдука

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О легендарном герое гражданской войны снимут художественный фильм

24 июня исполняется 140 лет со дня рождения Григория Ивановича Котовского, человека во всех отношениях неординарного. Факты его биографии противоречивы, и сейчас некоторые политики пытаются исказить его историческую значимость. Но интерес к этой личности не иссякает.

Об образе Котовского в кино рассказывает президент кинокомпании Profilm-company Григорий Кушнир.

Исторический шарм

– О Котовском снято немало художественных и документальных фильмов. Тем не менее вы задумали снять ещё одну картину…

– На мой взгляд, его характер до сих пор не раскрыт. Мне довелось раздобыть достаточно интересный материал, которым я хотел бы поделиться посредством кино. Хочу показать его несколько по-другому.

– Это будет художественная картина?

– Полагаю, это будет двухсерийный художественный фильм. Документальное кино должно основываться исключительно на фактах, а в художественном можно позволить себе поразмышлять над некоторыми гипотезами и эпизодами его жизни, включить воображение, добавить интригу, но в рамках дозволенного. Это должна быть очень насыщенная и динамичная картина.

– Почему именно Котовский?

– Наше поколение воспитывалось на героях гражданской войны. Мне довелось около 12 лет учиться и работать на его родине в городе Котовске, ранее село Ганчешты, а сейчас Хынчешты. Там работал дом-музей Котовского, кстати, очень популярный. В годы моей молодости его директором была женщина, которая помнила Григория Ивановича лично, и это добавляло музею исторический шарм. Когда я был первым секретарём Котовского райкома комсомола, мы организовали автомотопробег по местам боёв легендарной кавалерийской бригады Котовского. Это была очень увлекательная и познавательная поездка. По пути следования мы проезжали мимо населённых пунктов, улиц, школ, названных в его честь. Последнее место – Котовск Тамбовский (Россия), где бригада Григория Ивановича сыграла ключевую роль в уничтожении банды Антонова.

Вся его жизнь была посвящена борьбе за народное счастье, и народ платил ему за это своей бескорыстной любовью. Его называли защитником обездоленных и неподкупным лидером. Люди слагали о нём легенды и уважали его. Он был символом справедливости своего времени и остаётся этим символом до сих пор.

Молдавский Робин Гуд

– Узнавали что-то новое о Котовском, следуя по его боевым местам?

– Да, причём интересные факты. Тогда ещё были живы люди, которые воевали вместе с ним, и очевидцы говорили, что он никогда не стрелял в людей даже во время боевых действий, хотя всегда был с шашкой наголо впереди всей бригады. Котовский не терпел жестокости, и это говорит о его великом человеколюбии. Он не расстреливал пленных, не позволял устраивать погромы. Люди, которые знали легендарного героя лично, говорили о нём с нескрываемым восхищением. Он был любим и популярен за терпимость, бесстрашие, справедливость, заботу о бойцах. Уважали его и за силу. Физически он был очень сильным и выносливым человеком, что подтверждалось его аппетитом. Он мог съесть яичницу из 25 яиц. И ещё меня вдохновил факт, что Григорий Иванович никогда никого не выдал, о чём свидетельствуют протоколы его допросов. А ситуации в его жизни бывали разные. Это был неординарный человек с неуёмным характером.

– И было в нём что-то от Робин Гуда…

– Замечено, что он читал Пушкина и ему был очень близок персонаж Дубровского. Как говорят некоторые историки, по сути Котовский – первый и последний гайдук своего столетия. Вся его жизнь была посвящена борьбе за народное счастье, и народ платил ему за это своей бескорыстной любовью. Его называли защитником обездоленных и неподкупным лидером. Люди слагали о нём легенды и уважали его. Он был символом справедливости своего времени и остаётся этим символом до сих пор. Тот факт, что он стал популярным персонажем устного народного творчества, лишь подчёркивает вневременной масштаб его личности. Он с лёгкостью и по праву вошёл в плеяду народных мстителей, имена которых до сих пор живут в преданиях.

Сокровища Манук-бея

– В рабочем синопсисе к фильму выдвигается версия, что Григорий Иванович – незаконнорождённый сын князя Манук-бея. Насколько эта гипотеза соответствует реальности?

– Данный факт не установлен, но вполне возможен. Это своеобразная интрига. Почему нет? Григорий отличался интеллектом, сообразительностью, способностями, неординарной внешностью – вполне характерные черты для известного рода. Точно известно, что Манук-бей был крёстным Григория Ивановича. По официальным данным, отец Котовского был механиком, что по тем временам было очень престижно. Это была очень интеллигентная семья, но после смерти отца крёстный настойчиво продолжал заботиться о крестнике, оплачивая учёбу и планируя его будущее.

– И далее следует интрига с наследством…

– Если следовать выбранной версии, то кому Манук-бей, у которого не было других наследников, мог оставить несметные богатства? Таким образом крестник получает в наследство знаковый перстень и ему открыта тайна, что на одном из ковров, находящихся в усадьбе, указано местонахождение клада.

– Но клад так и не найден.

– То, что клад существовал, – это достоверный факт. Род Манук-беев был очень богат. Манук-бей Мирзоян служил при дворе турецкого султана в должности дипломатического переводчика, а потом возглавлял финансовое ведомство Османской империи, то есть был казначеем. В 1815 году Манук-бей переехал вместе с семьёй в Кишинёв, где за 300 000 «золотых леев» в области Ганчешт купил недвижимость. Немалая часть наследства от Османской империи до сих пор хранится где-то в лесах Хынчешт. Сокровища искали много лет, но, судя по всему, они так и не были найдены. Хотя и по этому поводу рождались свои легенды.

Патриот на века

– Существует гипотеза, что при встрече с Пантелеймоном Халиппой – лидером прорумынских депутатов – Котовский предложил сокровища Манук-бея взамен на сохранение Бессарабии в составе Советской России.

– Сделка была одобрена, но не состоялась – к тому моменту румыны уже перешли Прут. Это событие тоже не подтверждено фактами, но однозначно Котовский был патриотом. После окончания гражданской войны он занимался хозяйственной деятельностью – не зря учился в агрономическом училище. Он восстанавливал народное хозяйство, строил сахарные заводы, макаронные фабрики. Он давал людям работу и сам кормил бойцов своей кавалерийской бригады.

– Военные подвиги Котовского в фильме тоже будут охвачены?

– Конечно, насколько позволит формат фильма. Его биография богата военными событиями. Чтобы охватить всё, нужен сериал. Наша цель – обогатить его биографию теми фактами, которые ранее оставались за кадром.

– Он мог бы стать примером и для нынешней молодёжи…

– Вполне. Но этим должен кто-то заниматься. В Молдове нет даже национальной идеи, только какие-то непонятные лозунги о присоединении к Румынии, то есть фактической ликвидации Молдовы как государства. Потом мы удивляемся, почему молодые люди без сожаления покидают родину.

От судьбы не уйдёшь

– Истинная причина убийства Котовского тоже не раскрыта.

– Ему суждено было сыграть одну из ключевых ролей в создании Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики. Более того, именно Григорию Ивановичу принадлежала идея её создания. По одной из версий, Котовский просил у командования разрешить ему перейти Днестр и брал на себя обязательство освободить от румынских захватчиков исконно молдавские земли в течение суток. Зная его подвиги, румынские власти решили избавиться от него руками Мейера Зайдера, замаскировав убийство под личную неприязнь. Так родилась ещё одна версия, что Зайдер убил легендарного героя из-за ревности к жене. Григорий Иванович действительно обладал природным магнетизмом, притягивающим представительниц прекрасного пола.

– Котовский умер в расцвете сил. Но обладающий такой природной мощью, он мог повлиять и на другие исторические события?

– Его сверстники – Ворошилов, Будённый и другие военачальники – смогли проявить себя и в Великой Отечественной войне. Скорее всего, Котовский мог бы положительно повлиять на исход Второй мировой. Но есть такое понятие, как судьба. От этого никуда не денешься.

– У Григория Ивановича есть родственники. Вы планируете с ними встретиться?

– Я думал над этим и хотел бы, чтобы они стали консультантами фильма. Мы вернёмся к этому вопросу, когда начнём работу над сценарием. Тогда определим и актёрский состав.

– Когда планируете начать работу над фильмом?

– Пандемия нас выбила из творческой колеи. Всё задуманное ранее пришлось переносить. Я думаю, через 3–4 месяца приступим к работе. Киностудия, которую я возглавляю, выпустила уже шесть художественных и с десяток документальных фильмов. Так что опыт у нас есть. Говорить о Григории Ивановиче очень ответственно, поэтому торопиться не стоит. В жизни Котовского были и приключения, и авантюра, и романтические истории, и подвиги, поэтому я надеюсь, что фильм будет интересен и молодым людям.

Наталья Устюгова