Возродился олигархический альянс?

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О том, почему, когда говорим Санду – подразумеваем Канду, и наоборот

Вот уже полгода партии Санду, Канду, Шора и Нэстасе координируют свои усилия для формирования единого политического картеля. Всё это время они выдвигали совместные законопроекты, голосовали вместе, совместно бойкотировали парламент, устраивали митинги протестов и даже выдвигали вотумы недоверия.

Ловушка для Санду

8 июля правительство И. Кику объявило о том, что уведомило компанию Avia Invest о расторжении договора о концессии аэропорта. 11 июля экс-министр юстиции от блока ACUM О. Стамате гневно раскритиковала кабинет министров за это: «Несоблюдение правовых и договорных положений ослабляет позиции Республики Молдова в Арбитражном суде. Это может повлечь за собой необходимость выплаты компенсации, практически равной миллиарду, украденному из банковской системы». Короче, договор расторгать нельзя…

15 июля ППДП Нэстасе и ПДС Санду подписали совместный вотум недоверия правительству. И это несмотря на то, что днём ранее, 14 июля, Санду уверяла граждан, что подписывать эту инициативу не имеет смысла, так как нет необходимого количества голосов. Дескать, 18 июля политсовет партии решит.

В тот же день, 15 июля, комбатанты провели митинг протеста перед зданием правительства. И конца и края этому нет и не будет. Не успевает правительство удовлетворить одни требования – они тут же выдвигают другие. И так до бесконечности.

Недовольство комбатантов вызывает как минимум недоумение, потому что правительство Кику больше всех сделало для них:

■ С 1 января 2020 г. увеличены ежемесячные пособия со 100 до 300 леев, с 1 января 2021-го они повысятся с 300 до 500 леев. На это выделено 64,3 млн леев.

■ 16 июля во втором чтении одобрен законопроект о повышении с 1 июля пособий для вдов ветеранов – с 250 до 500 леев. Стоимость этой инициативы – более 3 млн леев в год.

■ Для обеспечения медпомощи ветеранам и членам их семей в Республиканской клинической больнице Минздрав подписал соответствующий контракт с Нацкомпанией медстрахования на 10 млн леев.

■ Был одобрен законопроект (февраль 2020 года) о предоставлении неработающим ветеранам войны полисов медицинского страхования из государственного бюджета. Законопроект был принят во втором чтении 16 июля 2020 года.

■ 24 июня правительство создало Бюро по связям с ветеранами при Госканцелярии.

На самом деле протест должен был вначале запугать и надавить на Санду, чтобы она подписала вотум недоверия правительству, но так как она сломалась и пошла на поводу у олигархов, нужно было отвлечь внимание граждан от альянса Санду и Нэстасе с олигархами. Для этого комбатанты организовали потасовку, спровоцировав полицию на аресты.

Зачем нужен был протест комбатантов?

В чём тогда смысл протеста, если правительство И. Кику удовлетворило все социальные требования комбатантов? Давайте разберёмся.

Рулил мероприятием А. Маковей – фигурант как минимум двух уголовных дел, в том числе за избиение журналиста. Он же был главой Народной гвардии ППДП А. Нэстасе в 2015 – 2017 гг., а потом переметнулся к Плахотнюку, получив должность начальника 6-го отдела Национальной инспекции по расследованию. А в июне 2019 г. он опять переметнулся к Нэстасе, получив должность в структурах МВД.

Ещё один лидер протестов – К. Ковриг. Как пишет портал noi.md, фигурант дела о краже миллиарда. Он же кандидат ППДП в мэры в ком. Бачой в 2019 г. (выборы проиграл).

Нас удивляет не то, что Плахотнюк и Шор вывели этих граждан, а что процессом руководил депутат ППДП К. Моцпан. Он же потребовал от спикера парламента З. Гречаный выйти к комбатантам и в сотый раз удовлетворить их требования.

На митинге можно было услышать какие хочешь требования, кроме социальных: «Униря с Румынией!», «Долой Додона!», «Кику – в отставку!». А. Маковей заявил, что если надо будет, комбатанты отрежут головы приднестровцам и бросят их прямо перед зданием парламента. Участники протеста попытались выставить палатки перед зданием парламента и президентурой, спровоцировав, как и требовали заказчики, потасовку с полицией. В результате девять человек были арестованы. Зачем вообще нужен был весь этот карнавал, спросит рядовой гражданин? Всё просто.

Унионист О. Цыку заявил, что если М. Санду не поддержит отставку правительства Кику, как того хочет Плахотнюк, она докажет, что является рукой Москвы. Но с другой стороны, скажем мы, если Санду поддержит отставку, все поймут, что она стала рукой Плахотнюка. По нашему мнению, быть рукой Москвы куда престижней. Она, в отличие от других, рукопожатна. Причём везде.

На самом деле протест должен был вначале запугать и надавить на Санду, чтобы она подписала вотум недоверия правительству, но так как она сломалась и пошла на поводу у олигархов, нужно было отвлечь внимание граждан от альянса Санду и Нэстасе с олигархами. Для этого комбатанты организовали потасовку, спровоцировав полицию на аресты. Потом они же, в том числе и К. Моцпан, распустили слух, что один комбатант в коме – мол, его убили полицейские… Ничего не напоминает? Типичные технологии цветных революций.

Вечером телеканалы блока ACUM TV 8 и Jurnal TV муссировали тему зверств и бесчинств полиции, беспредела Додона по отношению к патриотам, которые проливали свою кровь (чужую тоже), защищая страну. Журналистка Н. Морарь чуть не обезумела, обвиняя «кровавый режим» в репрессиях.

Поняли комбинацию? Красиво, не так ли?

Миссия «консервов» Плахотнюка

У «консервов» Плахотнюка была сложная миссия. Да, они убедили М. Санду голосовать за отставку правительства И. Кику, но их надо убедить и поддержать новое правительство вместе с фином Плахотнюка Канду и беглым олигархом Шором. Как это сделать? Как скрыть альянс Санду с олигархами? Напомним, Майя очень осторожна. В любой момент может соскочить. Тут главное – её не спугнуть.

Во-первых, надо привести доводы, что правительство Нэстасе сделает всё, чтобы Санду стала президентом. Ведь и кабмин Санду сделал всё, чтобы Нэстасе стал мэром, не так ли?

Во-вторых, надо её убедить, что поддержка Плахотнюка, Шора и Канду – это гарантия её победы на выборах. В 2016 г. не помогло, но на дворе 2020-й.

В-третьих, надо поднять комбатантов. Они спугнут Санду и заставят подписаться под выдвижение правительства Нэстасе. Дабы никто не догадался, что это плахокомбатанты, ими будет рулить депутат ППДП Моцпан.

В-четвертых, надо срочно добиться заявления от 1–2 румынских политиков, которые раскритикуют правительство Кику и выразят громкую словесную поддержку новому правительству Нэстасе.

И вроде всё шло по плану. 19 июля перед парламентом согнали новый митинг. Обратите внимание на его участников: 1. Плахокомбатанты; 2. «Консервы»: Реница, Цыку, Мунтяну, Киртоакэ; 3. Плахоунионисты; 4. ППДП Нэстасе. Чуть-чуть ПДС, но их почти нет. Одна, ну, может, две «консервы».

Канду и Pro Moldova мы не заметили. Они дали комбатантов. Привёз их Шор. Санду тоже нет – она наблюдала со стороны. Очень хитрая. Не хочет пачкаться, хотя не получится. А вот Нэстасе включился по полной. И ему это выйдет боком. Прощай должность президента! Да и премьера тоже.

Планы олигархов провалились

20 июля состоялось заседание парламента. Группа Санду – Канду – Плаха – Шор думала, что заседание состоится в четверг. В тот день комбатанты должны были окружить парламент, устроить потасовки, попытаться прорваться внутрь и заставить некоторых депутатов из ДПМ проголосовать за отставку правительства.

ПСРМ знала об этом и… объявила о заседании в понедельник, застигнув оппозицию врасплох. Вот почему оппозиционеры решили заблокировать трибуну, начали выть и стучать ногами при выступлении И. Кику, пытаясь провалить процедуру отставки и перенести её на четверг.

Безусловно, на кону были большие интересы. Мы уже писали, что 8 июля правительство расторгло договор о концессии аэропорта, а 15 июля оппозиция выдвинула ему вотум недоверия. Связь этих двух действий не просто прямая, а причинно-следственная. Более того, понятно, что, отправив в отставку кабмин Кику, ACUM, Pro Moldova и ШОР должны будут назначить новое правительство. И назначить придётся с олигархами, от которых акумовцы обещали избавить страну. Более того, они ведут переговоры о правительстве с Канду, Шором, которые фигурируют в отчёте парламентской комиссии по краже миллиарда.

И чтобы абсурд достиг апогея, ППДП Нэстасе и ПДС Санду недавно приняли декларацию об осуждении перебежчиков, связав это с коррупцией, подкупом, шантажом. А теперь они же открыто заявляют, что готовы создать альянс с Pro Moldova, которая состоит из одних перебежчиков. Они могут говорить что угодно, но люди всё видят. Это предательство граждан, страны, своих собственных принципов.

Напомним читателям «АиФ», что ваш скромный слуга много лет писал о том, что только И. Додон борется и сможет победить В. Плахотнюка. Так и произошло. Тоже мы много лет подряд писали о том, что ПДС и ППДП – олигархические партии, и не может один лакей Госдепа (блок ACUM) бороться с другим лакеем Госдепа (В. Плахотнюком). И мы опять оказались правы. Говорим Санду – подразумеваем Канду, и наоборот.

Попытки олигархов отправить в отставку правительство И. Кику провалились. За отставку проголосовали 46 депутатов из необходимых 51. Два депутата от Партии ШОР – Витюк и Химич – заболели COVID-19. Что тут скажешь… Слава Орхейлэнду!

Богдан Цырдя,

политолог

P. S. Депутаты ACUM были уверены, что у них есть 51 голос для отставки правительства.

А. Слусарь, говорят, даже костюм премьера купил. Похоже, Шор и Канду просто обманули акумовцев. Ну… бывает.