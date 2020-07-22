Возобновляются авиарейсы из Кишинева в Ниццу и Салоники

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С 6 августа 2020 года “Air Moldova” возобновляет рейсы по маршрутам Кишинев-Ницца и Кишинев-Салоники. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Рейсы будут выполняться coгласно следующему расписанию:

Кишинев – Салоники

Четверг, 06.08.2020 Кишинев – Салоники , 07:15–08:50 / Салоники – Кишинев, 09:40-11:10

Суббота, 05.08.2020 Кишинев – Салоники , 14:45-16:20 / Салоники – Кишинев, 17:20-18:45

Вторник, 25.08.2020 Кишинев – Салоники, 14:45-16:20 / Салоники – Кишинев , 17:20-18:45

Четверг, 03.09.2020 Кишинев – Салоники, 07:15-08:50 / Салоники – Кишинев, 09:40-11:10

Суббота, 12.09.2020 Кишинев – Салоники, 14:45-16:20 / Салоники – Кишинев, 17:20-18:45

Вторник, 22.09.2020 Кишинев – Салоники, 14:45-16:20 / Салоники – Кишинев, 17:20-18:45

Кишинев – Ницца

Пятница, 07.08.2020 Кишинев – Ницца, 05:30-07:20 / Ницца – Кишинев, 08:10-11:40

Понедельник, 17.08.2020 Кишинев – Ницца, 19:55-21:40 / Ницца – Кишинев, 22:30-2:00 + 1

Среда, 26.08.2020 Кишинев – Ницца, 13:10-15:00 / Ницца – Кишинев, 16:00-19:30

Пятница, 04.09.2020 Кишинев – Ницца, 05:30-07:20 / Ницца – Кишинев, 08:10-11:40

Понедельник, 14.09.2020 Кишинев – Ницца, 19:55-21:40 / Ницца – Кишинев, 22:30-2:00+ 1

Среда, 23.09.2020 Кишинев – Ницца, 13:10-15:00 / Ницца – Кишинев, 16:00-19:30

Авиакомпания рекомендует всем пассажирам уточнять актуальные правила въезда в Грецию и Францию в условиях пандемии. Данная информация публикуется властями этих стран в официальных источниках.

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